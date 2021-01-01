غدأ .. مرتضى منصور يغادر السجن

قضى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، مرتضى منصور، عقوبته بالحبس شهرا بعد إدانته بسبّ وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، حيث من المقرر إطلاق سراحه غدا الأحد.
ووفقا لموقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادره أن قرار الإفراج عن المستشار مرتضى منصور، وصل إلى الجهات المختصة بانتهاء العقوبة المقررة ضده، وذلك بعد مرور شهر على حبسه بعد رفض محكمة النقض طعنه على الحكم في 25 فبراير الماضي.
وأكد المصدر أن المستشار مرتضى منصور يحق له الخروج مباشرة من محبسه والتوجه إلى منزله مباشرة، بعد تقنين الإجراءات اللازمة للإفراج عنه غدا الأحد الموافق 26 مارس الجاري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!