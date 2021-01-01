غدأ .. مرتضى منصور يغادر السجن



مرتضى منصور مرتضى منصور

قضى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، مرتضى منصور، عقوبته بالحبس شهرا بعد إدانته بسبّ وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، حيث من المقرر إطلاق سراحه غدا الأحد.



ووفقا لموقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادره أن قرار الإفراج عن المستشار مرتضى منصور، وصل إلى الجهات المختصة بانتهاء العقوبة المقررة ضده، وذلك بعد مرور شهر على حبسه بعد رفض محكمة النقض طعنه على الحكم في 25 فبراير الماضي.



وأكد المصدر أن المستشار مرتضى منصور يحق له الخروج مباشرة من محبسه والتوجه إلى منزله مباشرة، بعد تقنين الإجراءات اللازمة للإفراج عنه غدا الأحد الموافق 26 مارس الجاري.

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أما عن عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، فقد كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنها معلق بسبب أن هناك 4 قضايا أخرى والقرار سوف يتم اتخاذه في أي وقت.ومن بين تلك القضايا اتهام مرتضى منصور بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، حيث أمرت جهات التحقيق بإحالة منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، أمام المحكمة الاقتصادية التي أجلت أولى جلسات محاكمته لجلسة 23 مايو المقبل للاطلاع.