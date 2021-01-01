نجم الأهلي السابق : حصلت على توقيع إمام عاشور

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صورة الخبر: إمام عاشور
إمام عاشور

فجر محمد فضل ، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، مفاجأة بالإعلان عن حصوله على توقيع إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ومنتخب مصر أثناء فترة توليه العمل في القلعة الحمراء.

وقال فضل، عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، اليوم السبت، إنه أنشأ لجنة تعاقدات حقيقية في النادي الأهلي بالاستعانة بالعديد من الكوادر على رأسها رضا شحاتة نجم الفريق الأحمر الأسبق، ومحمود سليم محلل أداء منتخب مصر الحالي، وعلي طه محلل أداء المنتخب السابق.

وأضاف "إمام عاشور وقع معي للأهلي، لكن الصفقة لم تكتمل، ونفس الأمر بالنسبة للاعب محمود حماده نجم وسط منتخب مصر وفريق فاركو".

وتابع "قمت بإبرام عقد رسمي للاعب محمد عبد المنعم بمبالغ ضخمة، وهو ناشئ".

وتولى فضل مسؤولية لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء عام 2018.

ولعب إمام عاشور في صفوف الزمالك منذ صيف 2019، ورحل في يناير/كانون ثان الماضي إلى ميتيلاند الدنماركي.

المصدر: kooora

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