خالد الغندور يرد على تصريحات خالد مرتجي : كلام غير حقيقي

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خالد الغندور يرد على تصريحات خالد مرتجي

علق خالد الغندور على تصريحات خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي الذي يرى أن نادي الزمالك مدين بالشكر إلى ناديه بعد تمهيد الطريق للأبيض للفوز بخمس بطولات إفريقيا على حد قوله.

وكتب خالد الغندور : "كلام غير حقيقي والرد هيكون في برنامج زملكاوي وكفاية فتن و تعصب واستفزاز".

وأضاف: "رئيس الزمالك من شهر محبوس ومفيش أي تصريح للمستشار مرتضي منصور وفي الآخر يتقال إنه السبب في التعصب ربنا يهدي".

المصدر: elbalad

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