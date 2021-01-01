موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة

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يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.



- مالاوي

- مصر

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

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15:00



تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

وانتصر الفراعنة على مالاوي بهدفين دون مقابل أحرزهما محمد صلاح وعمر مرموش في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من المجموعات.



ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا.

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ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.Imageموعد المباراة والقنوات الناقلةتقام المباراة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.ويلعب اللقاء على ملعب بينجو الدولي.وتبدأ المباراة في الثالثة عصرا.وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).