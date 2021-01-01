تدريبات الأهلي l ياسر إبراهيم يعود ومشاركة جزئية لمتولي

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تدريبات الأهلي


انتظم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية والتي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

- الأهلي
- الهلال
دوري أبطال إفريقيا
لم تبدأ
21:00
وتعافى ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة في الساق وانتظم في المران الجماعي اليوم بشكل كامل بعد فحص طبي إثر انتهاء برنامجه التأهيلي.

وعاد محمود متولي للتواجد في تدريبات الفريق الجماعية بشكل جزئي تمهيدا للمشاركة بشكل كامل، حسب تأكيدات أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي.

وواصل الفريق الأول تدريباته عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة للاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويسعى كولر لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية..

موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم السبت 1 إبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

المصدر: filgoal

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