تدريبات الأهلي l ياسر إبراهيم يعود ومشاركة جزئية لمتولي

انتظم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية والتي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
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دوري أبطال إفريقيا
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21:00
وتعافى ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة في الساق وانتظم في المران الجماعي اليوم بشكل كامل بعد فحص طبي إثر انتهاء برنامجه التأهيلي.
وعاد محمود متولي للتواجد في تدريبات الفريق الجماعية بشكل جزئي تمهيدا للمشاركة بشكل كامل، حسب تأكيدات أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي.
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