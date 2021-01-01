مفاجأة .. بوتين : الاستخبارات الأمريكية قامت بتفجير نورد ستريم



بوتين بوتين



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيرا بتقييد استخدام الدولار في البلدان التي لا تعجبها، مشيرا إلى أن شأنها في ذلك، شأن من ينشر الغصن الذي يجلس عليه.



وأضاف بوتين، أنه يتفق مع الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في استنتاجه حول ضلوع الاستخبارات الأمريكية في تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم “السيل الشمالي”.



كما قال بوتين إنه تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين في 1 يوليو في بيلاروس.

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وأكد أنهم سينشرون الأسلحة دون انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة ستارت.وشدد على أن سبب هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا بالذخيرة باليورانيوم المنضب.وأشار إلى أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.