مفاجأة .. بوتين : الاستخبارات الأمريكية قامت بتفجير نورد ستريم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيرا بتقييد استخدام الدولار في البلدان التي لا تعجبها، مشيرا إلى أن شأنها في ذلك، شأن من ينشر الغصن الذي يجلس عليه.
وأضاف بوتين، أنه يتفق مع الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، في استنتاجه حول ضلوع الاستخبارات الأمريكية في تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم “السيل الشمالي”.
كما قال بوتين إنه تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين في 1 يوليو في بيلاروس.
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