تتسبب ثغرة في ChatGPT في انكشاف بيانات المستخدمين الشخصية

كشفت شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT أن المشكلة التقنية التي عانى منها الموقع يوم الإثنين الماضي، تسببت في تسريب بعض معلومات المستخدمين، بما فيها أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأجزاءً من معلومات الدفع الخاصة بهم.
وكانت الشركة قد أغلقت الوصول إلى الموقع لعدة ساعات يوم الإثنين الماضي بسبب خللٍ أدى إلى ظهور عناوين محادثات المستخدمين مع ChatGPT بشكلٍ عشوائي لدى مُستخدمين آخرين. إلا أن الشركة اعترفت في تدوينةٍ نشرتها اليوم، أن تحقيقاتٍ أكثر تعمّقًا أجرتها الشركة، بينت أن الخطأ نفسه قد كشف عن معلومات الدفع لقرابة 1.2% من مشتركي خدمة ChatGPT Plus، وذلك خلال فترةٍ وصلت إلى تسع ساعات قبل اكتشاف الخطأ.
وإضافةً إلى ذلك، أدى الخلل إلى تمكّن بعض المستخدمين من مشاهدة الاسمين الأول والأخير لمستخدمين آخرين، وعناوين بريدهم الإلكتروني والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم بطاقة الائتمان، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة. إلا أن الشركة أكدت عدم تسرّب الأرقام الكاملة لبطاقات ائتمان المشتركين، وذكرت أن عدد المستخدمين المتأثرين منخفض للغاية، وأنها أخطرت أولئك الذين ربما تعرضت معلوماتهم للتسريب.
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