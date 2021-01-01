تقدم شاومي هاتف Redmi 12C في السوق الهندي في 30 من مارس

حددت شاومي يوم 30 من شهر مارس الجاري لإطلاق هاتف Redmi 12C المتوسط في السوق الهندي.
تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق Redmi 12C المتوسط في السوق الهندي قبل نهاية الشهر الجاري، ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت حتى الآن أن Redmi 12C يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.
أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G85، كما ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 13، ولقد قدم هذا الإصدار في السوق الصيني خلال شهر ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.71 إنش وجودة عرض HD+.
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