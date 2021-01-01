يتحدى هاتف "تنكو" قابل للطي هواتف هواوي وسامسونغ

كشفت Tecno عن هاتفها الجديد القابل للطي الذي صنف كأهم منافس لهواتف Z Fold الجديدة من ساسمونغ.
ويأتي هاتف Tecno Phantom V Fold الجديد بهيكل قابل للطي أبعاده (159.4/140.4/6.9( ملم في حال كان الهيكل مفتوحا على مصراعيه، أما وزن الهاتف فـ 299 غ.
وحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.85 بوصة، دقة عرضها (2296/2000) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 6.42 بوصة، دقة عرضها (2550/10808 بيكسل، ومعدل سطوعها 430 شمعة/م تقريبا.
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