تعلن هواوي رسمياً عن سلسلة هواتف P60 بكاميرا بفتحة عدسة متغيرة ومعالج كوالكوم

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أعلنت هواوي اليوم عن سلسلة هواتف P60 وهما ثلاث هواتف P60 و P60 Pro و P60 Art.







هواتف P60 و P60 Pro و P60 Art يأتوا بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة ودقة 1220X2700 ومعدل تحديث يتغير من 1Hz إلى 120Hz وذلك لتوفير الطاقة وطبقة حماية على الشاشة من زجاج Kunlun وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة.

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الثلاث هواتف يأتوا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 ويدعموا إتصالات الجيل الرابع فقط وهاتف P60 يأتي برامات بحجم 6 جيجا بايت وإصدار Pro يأتي برامات بحجم 8 أو 12 جيجا بايت وإصدار Art يأتي برامات بحجم 12 جيجا بايت.الثلاث هواتف يأتوا بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0 وتتغير فتحة العدسة بشكل تلقائي على حسب ما تقوم بتصويره وتدعم الكاميرا تصوير فيديوهات بدقة 4K.هاتفي P60 و P60 Pro يأتوا بكاميرا ثانية واسعة الزاوية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 بينما P60 Art الكاميرا واسعة الزاوية دقتها 40 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.2.أما الكاميرا الثالثة فهي للتقريب البصري وفي هاتف P60 تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/3.4 بينما في هاتفي P60 Pro و P60 Art تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.1 وتدعم التقريب البصري 3.5x والتقريب الرقمي يصل إلى 100x.هواوي تعتمد في سلسلة P60 على محرك جديد يُدعىXD Fusion Pro وتسعى من خلاله إلى تحسين الصور بشكل أكبر وتقديمها كما تراها بعينك.هاتفي P60 و P60 Pro يأتوا ببطارية بقوة 4,815 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 66 وات في الأول و 88 وات في الثاني وكلاهما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات.أما هاتف P60 Art يأتي ببطارية بقوة 5,100 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 88 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات.الثلاث هواتف يعملوا بنظام Harmony OS 3.1 ومقاومين للماء والأتربة بمعيار IP68 ويدعموا ميزة الإتصال عبر الأقمار الصناعية حيث تستطيع إرسال الرسائل النصية والإتصال بالطوارئ حتى إذا كنت تتواجد في مكان لا يوجد به شبكة.هاتف P60 سيتوفر للبيع بسعر يبدأ من 657 دولار و P60 Pro سعره سيبدأ من 1,023 دولار وإصدار Art سعره سيبدأ من 1,316 دولار وسيتوفر الأخير للبيع يوم 7 أبريل في الصين بينما إصدارات P60 و P60 Pro ستتوفر هناك يوم 30 مارس ومن المفترض أن تكشف هواوي عن موعد توفرهم خارج الصين قريباً.