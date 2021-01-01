تعلن هواوي عن هاتفها القابل للطي Mate X3 مقاوم للماء وجسم خفيف



Mate X3 Mate X3

أعلنت هواوي اليوم عن هاتفها القابل للطي Mate X3 ويأتي الهاتف بجسم أخف من منافسه Galaxy Z Fold4 بـ 24 جرام حيث أن وزن الهاتف 239 جرام.







هاتف Mate X3 سُمكه وهو مفتوح 5.3 ملم ويأتي بشاشة خارجية بقياس 6.4 بوصة بدقة 2504x1080 ونسبة عرض إلى ارتفاع 20.9:9 ومعدل تحديث 120Hz وعند فتح الهاتف ستحصل على شاشة بقياس 7.85 بوصة بدقة 2496x2224 ونسبة عرض إلى ارتفاع 8:7.1 ومعدل تحديث 120Hz.

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الهاتف مقاوم للماء بمعيار IPX8 وأعتمدت هواوي على تصميم مفصلات جديد يسمح بفتح الهاتف بالكامل بجانب إمكانية طيه في عدة أوضاع مختلفة.يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ورامات بحجم 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت وبطارية بقوة 4,800 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 66 وات ودعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات ويعمل بنظام Harmony OS 3.1.الهاتف يأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 والثانية واسعة الزاوية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2 والثالثة للتقريب 5x بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/3.4 وكاميرتين في الجهة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل واحدة في الشاشة الخارجية والثانية في الشاشة الداخلية.هاتف Mate X3 سيتوفر فقط في الصين على الأقل في الوقت الحالي بسعر يبدأ من 1,999 دولار.