زيادة جديدة في مارس على أسعار سكودا أوكتافيا



سكودا أوكتافيا سكودا أوكتافيا

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم شركة كيان ايجيبت وكيل سيارات سكودا التشيكية في مصر لقائمة سعرية جديدة للمرة الثانية خلال شهر مارس الحالي على سيارتها سكودا أوكتافيا، حيث أصبحت الأسعار الرسمية الجديدة لهذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى من مليون و30 ألف جنيه إلى مليون و190 ألف جنيه (زيادة 160 ألف جنيه).



- فئة ثانية من مليون و150 ألف جنيه إلى مليون و325 ألف جنيه (زيادة 175 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من مليون و225 ألف جنيه إلى مليون و400 ألف جنيه (زيادة 175 ألف جنيه).- فئة رابعة (فئة RS الرياضية) بسعر مليون و525 ألف جنيه (غير متوفرة).ويتم تقديم هذه الفئات من أوكتافيا بفئتين من المحركات، أولهما متاح بأول ثلاث فئات، وهو محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، تبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بالفئة الرابعة من السيارة، وهي لمحرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 20000 سي سي وقوته 245 حصان و370 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).