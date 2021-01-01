قائمة أسعار "بيجو" الجديدة لشهر مارس تشهد زيادات سعرية



بيجو بيجو

أعلنت شركة مانسكو (وكيل العلامة الفرنسية بيجو في السوق المصري) اليوم عن قائمة الأسعار الثالثة خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك بعد قائمتين متتاليتين، الأولى في 19 يناير، والثانية في 21 فبراير.



وجاءت قائمة الأسعار الثالثة بتاريخ 23 مارس بزيادات سعرية تراوحت قيمتها بين 5 و 30 ألف جنيه، كما تخطت الفئة الأولى من 508 حاجز المليون جنيه.



بيجو 301:

ارتفع سعر السيدان 301 بقيمة 60 ألف جنيه على فئتيها لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:

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??سعر الفئة الأولى 554,990 جنيه بدلًا من 494,990 جنيه??سعر الفئة الثانية 584,990 جنيه بدلًا من 524,990 جنيهتعتمد "بيجو 301" على محرك سعته 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 115 حصان وأقصى عزم للدوران 150 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات في الإصدارين.بيجو 508:ارتفعت أسعار "بيجو 508" بقيمة 100 ألف جنيه على جميع فئاتها ومنها الإصدار GT MAX، وأصبحت أسعارها كالتالي:??سعر الفئة الأولى 1,119,990 جنيه بدلًا من 1,019,990 جنيه??سعر الفئة الثانية 1,224,990 جنيه بدلًا من 1,124,990 جنيه??سعر الفئة الثالثة 1,324,990 جنيه بدلًا من 1,224,990 جنيه??سعر الفئة الثالثة بفرش أحمر 1,334,990 جنيه بدلًا من 1,234,990 جنيه??سعر الإصدار جي تي ماكس 1,474,990 جنيه بدلًا من 1,374,990 جنيه??سعر الإصدار جي تي ماكس بفرش أحمر 1,484,990 جنيه بدلًا من 1,384,990 جنيهينبض قلب 508 بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.7 ثواني.أما بالنسبة للإصدار "جي تي ماكس" فيعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لتر تربو قادر على توليد قوة 215 حصان (أقوى بفارق 50 حصان)، وعزم دوران 300 نيوتن متر عند 2000 لفة/دقيقة.. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات (بدلاً من 6 سرعات)، بحيث تستطيع "508 جي تي ماكس" الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.5 ثواني (أسرع بفارق 1.2 ثانية).بيجو 2008:ارتفع سعر الكروس أوفر SUV المدمجة "بيجو 2008" بقيمة 80 ألف جنيه على جميع فئاتها.. وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:??سعر الفئة الأولى 869,990 جنيه بدلًا من 789,990 جنيه??سعر الفئة الثانية 934,990 جنيه بدلًا من 854,990 جنيه??سعر الفئة الثالثة 994,990 جنيه بدلًا من 914,990 جنيهتعتمد "بيجو 2008" على محرك بسعة لترية قدرها 1.2 لترًا، بإمكانه توليد قوة 130 حصان وأقصى عزم دوران 230 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تستطيع 2008 الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.3 ثواني.بيجو 3008:زادت أسعار "بيجو 3008" في قائمة مارس الحالي بقيمة 100 ألف جنيه على جميع الفئات، لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:??سعر الفئة الأولى 1,149,990 جنيه بدلًا من 1,049,990 جنيه??سعر الفئة الثانية 1,249,990 جنيه بدلًا من 1,149,990 جنيه??سعر الفئة الثالثة 1,374,990 جنيه بدلًا من 1,274,990 جنيه??سعر الفئة الثالثة بفرش أحمر 1,384,990 جنيه بدلًا من 1,284,990 جنيهتأتي "بيجو 3008" بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.9 ثوان.بيجو 5008:وكما جرت العادة يتطابق سيناريو 3008 مع شقيقتها الكبرى 5008، ليرتفع سعرها بقيمة 100 ألف جنيه على جميع الفئات.??سعر الفئة الأولى 1,264,990 بدلًا من 1,164,990 جنيه??سعر الفئة الثانية 1,364,990 جنيه بدلًا من 1,264,990 جنيه??سعر الفئة الثالثة 1,489,990 جنيه بدلًا من 1,389,990 جنيه??سعر الفئة الثالثة بفرش أحمر 1,499,990 جنيه بدلًا من 1,399,990 جنيهتأتي "بيجو 5008" بنفس منظومة القوة الموجودة في 3008 حيث تعتمد على محرك تيربو رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 165 حصان وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، ولكن يزداد زمن تسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س ليصل إلى 9.2 ثوان.