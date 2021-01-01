تستعد "أوبل" لإنتاج الجيل القادم من "جراند لاند" بمنظومة كهربائية بالكامل



جراند لاند جراند لاند

ليس خفيًا على أحد الخطط والاستثمارات التي تنفقها "ستيلانتس Stellantis" لمزيد من الانغماس في عالم الكهربائيات، وحاليًا تستعد العلامة الألمانية "أوبل Opel" التابعة لها لإنتاج النسخة القادمة من أكبر سياراتها الـ SUV وهي "جراند لاند Grandland" بحيث تعمل بالكهرباء بالكامل، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2024.



كانت مجموعة ستيلانتس قد أعلنت عن خططها لاستثمار حوالي 140 مليون يورو في مصنع Eisenach بألمانيا لبناء النسخة القادمة من الكروس أوفر SUV المدمجة، والتي من المقرر أن تعتمد على منصة STLA Medium الجديدة كليًا، ورغم عدم الإفصاح عن التفاصيل الكاملة بشأن هذه المنصة، إلا أنها من المرجح أن تتناسب مع السيارات التي يتراوح طولها ما بين 4,200 إلى 5,000 مم، كما تستوعب بطاريات تتراوح سعتها ما بين 87 و 104 كيلووات/ساعة، بما يسمح بمدى سير يصل إلى 700 كم.



ورغم عدم تقديم بيانات رسمية بعد حول منظومة القوة الخاصة بـ"جراند لاند" الكهربائية القادمة، إلا أن ستيلانتس قد أشارت مسبقًا إلى أن المنصة الجديدة تدعم محركات تتراوح قوتها من 168 إلى 443 حصان.. وبالنسبة للقوة الحصانية الخاصة بنسخ السيارة الحالية سواء بمحركات بنزين أو ديزل أو هجينة، فتبدأ من 128 حصان وتصل إلى 296 حصان.

قد يعجبك أيضا...

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أوبل Florian Huettl على ترحيبه بهذه الخطوة مشيرًا إلى أهميتها بالنسبة لأوبل في تحقيق هدف التحول الكامل للكهرباء في أوروبا بحلول عام 2028.الجدير بالذكر أن "جراند لاند" كانت قد تم تقديمها لأول مرة عام 2017 خلال فعاليات معرض "فرانكفورت" لتحل محل السيارة "أنتارا"، وخلال عام 2021 قررت صانعتها الألمانية تدشين أول فيس ليفت لها، والذي انطلق كطراز عام 2022، لكل من النسخة العادية والهجينة PHEV.