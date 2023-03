تعرف على طريقة استخدام خرائط جوجل بدون الاتصال بالإنترنت

خرائط جوجل خرائط جوجل

لا يعلم الكثير من مستخدمى تطبيق خرائط جوجل انه يمكنهم استخدام التطبيق بدون انترنت ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة استخدام خرائط جوجل بدون استخدام شبكة البيانات بالموبايل.



- يوفر تطبيق خرائط جوجل إمكانية تتبع الاتجاهات بدون إنترنت لمساعدة الأشخاص الذين تنفذ باقة الإنترنت لديهم أو نتيجة ضعف أو انقطاع الاتصال بالإنترنت في منطقة معينة مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن تتوفر أي اتجاهات لوضع المشي أو ركوب الدراجات في حال عدم الاتصال بالإنترنت، فقط ستتوفر الاتجاهات المرتبطة بوضع القيادة فقط.



- عند توافر إنترنت واى فاى يجب تنزيل خرائط جوجل للمنطقة المراد الذهاب إليها أو لمحافظة كاملة أو لدولة وذلك من خلال فتح تطبيق خرائط جوجل بالهاتف وتسجّل الدخول إلى حساب جوجل الخاص ثم الضغط فوق صورة الملف الشخصي الموجود في الجهة اليُمنى العلوية.

- في القائمة التي ستظهر في الشاشة يتم الضغط فوق خيار Offline maps ثم الضغط فوق خيار Select Your Own Map مع استخدام الأصابع لتحديد الخريطة المراد تنزيلها داخل حدود المستطيل الذي سيظهر في الشاشة.- أثناء تحديد الخريطة، ستتيح مقدار مساحة التخزين التي ستشغلها الخريطة بعد تنزيلها في الهاتف وبعد الانتهاء من تحديدها، يتم الضغط فوق التنزيل كما يمكن أيضًا كتابة اسم مدينة أو منطقة في خرائط جوجل ثم الضغط فوق زر التنزيل لتنزيل الخريطة واستخدامها دون اتصال بالإنترنت، مع العلم أن هذه الطريقة تعمل في هواتف آيفون فقط.- أما في حالة الرغبة في تنزيل الخريطة باستخدام بيانات الهاتف، فيتم الانتقال إلى صفحة الخرائط غير المتصلة بالإنترنت والضغط فوق علامة الترس الموجودة في الجهة اليُمنى العلوية ثم الضغط فوق خيار When to download offline maps وتحديد د خيار بيانات الهاتف المحمول.بعد الانتهاء من تنزيل الخريطة، سيتم الانتقال مرة أخرى إلى صفحة الخرائط غير المتصلة بالإنترنت، حيث يمكن رؤية جميع الخرائط غير المتصلة بالإنترنت.- يمكن بعد ذلك استخدام خرائط جوجل التي تم تنزيلها سابقًا في تطبيق خرائط جوجل والموجودة في قسم Offline maps عندما يكون الاتصال بالإنترنت مقطوعا في تلك المنطقة مع العلم أنه أثناء استخدام الخريطة، سيتم الحصول على الاتجاهات الأساسية والمدة التي تستغرقها الرحلة فقط ولن يتم الحصول على أوقات انتقال دقيقة أو خيارات مسارات بديلة؛ لأن حركة المرور تظهر فقط عند الاتصال بالإنترنت.