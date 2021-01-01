طرق تفادي فقدان الوزن في رمضان

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على الرغم من أن كثيرًا من الأشخاص يعانون من زيادة الوزن في شهر رمضان، إلا أن البعض يحاول جاهدًا بذل مجهود من أجل الحفاظ على وزنهم الطبيعي ولا يخسرون المزيد من الوزن في رمضان، فإليك طرق فعالة من أجل تفادي فقدان الوزن في رمضان وهي:



1- تناول وجبة الإفطار على مرحلتين:



يوجد بعض الأشخاص يشعرون بالشبع حين يتناولون السلطة والشوربة، وبالتالي يأكلون القليل على وجبة الإفطار، وبذلك يتم استهلاك كمية قليلة من السعرات الحرارية التي يكون الجسم في حاجة إليها، وبالتالي يحدث فقدان الوزن، لهذا بدلًا من فعل ذلك من الممكن أن تتناول وجبة الإفطار على مرحلتين، الأولى تتناول فيها المقبلات مثل السلطة والشوربة والتمر، والحصول على الراحة بعدها، ثم تناول بعد فترة ليست بالطويلة الوجبة الرئيسية.

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2- التوقف عن شرب الماء وقت الطعام:شرب الماء يعطي الإحساس بالشبع بسرعة، لهذا ينصح بشربه بين الوجبات وليس خلالها.3- إضافة السعرات الحرارية الصحية للأطباق:حاولي إضافة سعرات حرارية صحية للطعام، مثل استخدام زيت الزيتون لطبق السلطة، أو بعض المكسرات للطعام.4- تناول وجبات خفيفة بين وجبة الإفطار والسحور:من الممكن أن تتناول طبق سلطة خضراوات أو فواكه أو شرب كوكتيل أو حتى تناول المكسرات بين الإفطار والسحور، كلها أشياء صحية تمنع أن يقل وزنك وفي نفس الوقت لا تضر بالجسم.5- تناول وجبة السحور:مهم جدًا عدم إهمال وجبة السحور، لأنها تمد الجسم بالطاقة التي يكون في حاجة إليها خلال ساعات الصيام بالنهار.