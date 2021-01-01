طرق تفادي فقدان الوزن في رمضان

على الرغم من أن كثيرًا من الأشخاص يعانون من زيادة الوزن في شهر رمضان، إلا أن البعض يحاول جاهدًا بذل مجهود من أجل الحفاظ على وزنهم الطبيعي ولا يخسرون المزيد من الوزن في رمضان، فإليك طرق فعالة من أجل تفادي فقدان الوزن في رمضان وهي:
1- تناول وجبة الإفطار على مرحلتين:
يوجد بعض الأشخاص يشعرون بالشبع حين يتناولون السلطة والشوربة، وبالتالي يأكلون القليل على وجبة الإفطار، وبذلك يتم استهلاك كمية قليلة من السعرات الحرارية التي يكون الجسم في حاجة إليها، وبالتالي يحدث فقدان الوزن، لهذا بدلًا من فعل ذلك من الممكن أن تتناول وجبة الإفطار على مرحلتين، الأولى تتناول فيها المقبلات مثل السلطة والشوربة والتمر، والحصول على الراحة بعدها، ثم تناول بعد فترة ليست بالطويلة الوجبة الرئيسية.
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