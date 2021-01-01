حل لغز مُذنب «أومواموا» المُحير..أخيرًا..

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عندما تجاوز مذنب «أومواموا» الشهير الأرض في عام 2017، تحير العلماء بسبب خصائصه غير العادية.



وتتسارع المذنبات عندما تقترب من الشمس لأنها، مع تسخينها، يتحول الجليد المخزن بداخلها إلى بخار ماء ثم يسلك طريقة للخارج، ليكون بمثابة دافع.



ويتجلى هذا الطرد للغاز في صورة ذيل غبار أو هالة ساطعة تسمى "غيبوبة" - ومع ذلك لم يكن لدى أومواموا أي من هذه الأشياء وكان لا يزال يتسارع.

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أدى هذا إلى اعتقاد الكثيرين بأنها كانت مركبة فضائية تعمل بمحرك خارج كوكب الأرض لكن الآن، توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا، بيركلي وجامعة كورنيل في الولايات المتحدة إلى تفسير جديد أكثر بساطة.يمكن أن يكون عدم وجود أثر لأن المذنب الصغير كان يطرد غلافًا رقيقًا من غاز الهيدروجين كان لا يمكن اكتشافه بواسطة التلسكوبات.وقالت الدكتورة جيني بيرجنر، المؤلفة الأولى للدراسة الجديدة: "بالنسبة للمذنب الذي يبلغ عرضه عدة كيلومترات، سيكون إطلاق الغازات من قشرة رقيقة حقًا بالنسبة إلى الجزء الأكبر من الجسم ، لذلك من الناحية التركيبية ومن حيث أي تسارع، أنت لا تتوقع بالضرورة أن يكون ذلك تأثيرًا يمكن اكتشافه".وأضافت: "ولكن نظرًا لأن أومواموا كان صغيرًا جدًا، نعتقد أنه أنتج بالفعل قوة كافية لتشغيل هذا التسارع."المذنبات الملقبة بـ"كرات الثلج القذرة" من قبل علماء الفلك، هي كرات من الجليد والغبار والصخور تأتي عادةً من حلقة من مادة جليدية تسمى سحابة أورت عند الحافة الخارجية لنظامنا الشمسي، وتتحرك نحو النظام الشمسي الداخلي عندما تزيحها قوى الجاذبية المختلفة من سحابة أورت، وتصبح أكثر وضوحًا كلما اقتربت من الحرارة المنبعثة من الشمس، ومع اقترابها ، تذوب المذنبات، مطلقة تيارًا من بخار الماء والغبار والجزيئات الأخرى المنبعثة من سطحها عن طريق الإشعاع الشمسي والبلازما.ونتيجة لما سبق، يُظهر هذا ذيلًا غائمًا ومواجهًا للخارج، ويمنحهم ركلة للخارج مما يغير قليلاً شكل مدارهم حول الشمس، كما يحيط بالمذنب جو رقيق وغازات مليء بالجليد والغبار يسمى غيبوبة.ومع ذلك، في 19 أكتوبر 2017، اكتشف العلماء في هاواي جسمًا يبحر عبر الأرض والذي بدا ويتصرف بشكل مختلف قليلاً، فقد كان يتحرك بسرعة كبيرة ، على حوالي 97.200 ميل في الساعة (156.428 كم في الساعة) - وهي سرعة خلص العلماء إلى أنه لا يمكن أن تنتج عن الجاذبية من الشمس.وكشف مزيد من التحليل أن مذنب أومواموا، كان له شكل ممدود بشكل غير عادي ، مثل السيجار ، وكان يتدحرج في الفضاء.وتشير هذه الملاحظات إلى أن الجسم لم يكن مرتبطًا بالشمس ، وبالتالي كان أول ما لوحظ يأتي من خارج النظام الشمسي.وبينما كان يتسارع بطريقة مشابهة للمذنبات الأخرى ، كان أيضًا أصغر بكثير من المعتاد ، حيث يبلغ طوله حوالي 377 قدمًا (115 مترًا) فقط.هذا بالإضافة إلى حقيقة أنه بعيد جدًا عن الشمس ، يعني أنه لن يكون قادرًا على إنتاج ما يكفي من بخار الماء لإعطائه قوة الدفع غير الجاذبية التي كان يظهرها.وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى المذنب هذا الذيل المميز، مما أدى إلى معهد SETI - الذي يرمز إلى البحث عن ذكاء خارج الأرض - يقول إن هناك احتمالًا أنه كان قطعة أثرية غريبة .وفي الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Nature ، أراد العلماء اختبار نظرية جديدة مفادها أن المذنب كان مدفوعًا بالفعل بغاز الهيدروجين غير القابل للكشف.واقترح البعض أن المذنب كان في الواقع جبلًا جليديًا مصنوعًا من الهيدروجين الصلب أو النيتروجين ، حيث يمكن تبخيرهما على بعد مسافة كان أومواموا من الشمس، ومع ذلك، لم يتم ملاحظة مثل هذه المواد من قبل، والظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى تكوينها غير واضحة.ولذلك بحث الفريق الجديد في التجارب السابقة حول كيفية تأثير الجسيمات عالية الطاقة ، مثل الإشعاع الكوني من الفضاء بين النجوم، على الجليد المحبوس داخل مذنب، وقد اكتشفوا أن بإمكانهم اختراق الصخور بعشرات الأمتار، والوصول إلى الجليد المحبوس في أعماقها وتحويله إلى غاز الهيدروجين.