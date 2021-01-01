تطور جديد..يحول الذكاء الاصطناعي النصوص لمقاطع فيديو

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ومؤخرًا شهد العالم وجود أول روبوت يدخل إلى قاعات المحاكم ليقوم بدور المحامي ويترافع بالقضايا المصيرية.



إلا أنه مؤخرا أعلنت شركة "Runway AI" المتخصصة في تطوير البرمجيات عن اختراق جديد في مجال صنع الفيديوهات وعمل المحتوى البصري بناء على عدد من المعطيات التي يتم إدخالها.



وقالت الشركة إنها يمكنها من خلال التقنيات الخاصة بها أن تقوم بعمل مقاطع فيديو بناء على وصف معين يتم إدخاله إلى البرنامج الخاص بها.

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وتابعت أن التقنية التي تستخدمها لتنفيذ تلك المهام أطلقت عليها "Gen 2" والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولها القدرة على إنشاء مقطع فيديو بناء على وصف نصي لبضع كلمات فقط.وأشارت بحسب قناة روسيا اليوم إلى أنه يكفي أن يقوم المستخدم بإدخال عبارة "قطة تمشي تحت المطر" لتقوم التقنية بتحويل هذا الوصف إلى مقطع فيديو مدته 3 ثوان تقريبا.ولفتت على أن التقنية الجديدة الخاصة بها تعتمد في تحويل النصوص إلى صور في خدمات "MidJourny" ، لكنها تحوّل الكلمات والعبارات إلى مقاطع فيديو.وأضافت الشركة إلى ان التقنية الخاصة بها ليست متاحة للجميع حاليا، ويمكن للراغبين بتجربتها التسجيل عبر موقع الويب الخاص بها ليصبحوا على قوائم الانتظار.