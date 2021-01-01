طبيبة تجيب..ما هي كمية الماء التي يجب تناولها يوميا؟

كشفت طبيبة روسية عن كمية المياه التي يجب أن يتناولها الأشخاص على مدار اليوم للحفاظ على صحتهم.
وقالت الطبيبة الروسية كبيرة أطباء الأمراض الباطنية بوزارة الصحة في موسكو عن كميات شرب المياه يختلف بالطبع على حسب العمر بين الشخص البالغ والأطفال، مضيفة أن العديد من العوامل يمكن أن تحدد ما يمكن أن يطلق عليه النسبة المثالية للمياه.
وتابعت بحسب قناة روسيا اليوم أن نوع النشاط والظروف المناخية وحالة الجسم والعمر تجعل كميات المياه التي يحتاج الطف لتناولها تختلف عن تلك التي يتناولها الشخص البالغ.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!