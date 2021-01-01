طبيبة تجيب..ما هي كمية الماء التي يجب تناولها يوميا؟

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت طبيبة روسية عن كمية المياه التي يجب أن يتناولها الأشخاص على مدار اليوم للحفاظ على صحتهم.

وقالت الطبيبة الروسية كبيرة أطباء الأمراض الباطنية بوزارة الصحة في موسكو عن كميات شرب المياه يختلف بالطبع على حسب العمر بين الشخص البالغ والأطفال، مضيفة أن العديد من العوامل يمكن أن تحدد ما يمكن أن يطلق عليه النسبة المثالية للمياه.

وتابعت بحسب قناة روسيا اليوم أن نوع النشاط والظروف المناخية وحالة الجسم والعمر تجعل كميات المياه التي يحتاج الطف لتناولها تختلف عن تلك التي يتناولها الشخص البالغ.

وتابعت أنه في حالة كان وزن الطفل 3 كجم فإنه يحتاج في اليوم إلى 270 مليلترا من الماء أما إذا كان الطفل يبلغ من العمر 4 سنوات فإنه سيحتاج لتناول 1680 مليلترا.

ولفتت إلى أن الشخص البالغ الذي وزنه 70 كجم فيحتاج إلى 2100 مليلتر من السوائل كل يوم لكي يحصل جسمه على الترطيب الكافي.

ولفتت إلى أن حاجة النساء الحوامل إلى الماء تتناسب طرديا مع الوزن المكتسب، ولذلك يجب زيادة كمية المياه المستهلكة بمقدار 240 - 360 مليلترا في اليوم الواحد.

وفيما يتعلق بالمجهود البدني فإن الشخص العادي يحتاج إلى 30 مليلترا من الماء لكل كيلوجرام من وزنه، أما الشخص الذي يبذل مجهودا بدنيا او يمارس الرياضة بشكل مستمر فيحتاج إلى 40 مليلتر من الماء لكل كيلوجرام من وزنه.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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