يقدم هاني الناظر روشتة لـ«مرضى الحساسية» بسبب تقلبات الطقس

آخر الأخباراخبار منوعة › يقدم هاني الناظر روشتة لـ«مرضى الحساسية» بسبب تقلبات الطقس

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بعد تقلبات الطقس السريعة التي شاهدتها البلاد مساء أمس، والتي من المتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم السبت، كشف الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس القومي للبحوث الأسبق، عن علاج بسيط لـ«مرضى الحساسية» وذلك عبر منشور له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كتب الناظر: «سبق قد أوصيت حضراتكم أمس ظهرا في بوست سابق بالحرص عند الخروج بعد المغرب حيث أوضحت خرائط الطقس العالمية إمكانية سقوط إمطار شديدة وحتى التاسعة وقد حدث بالفعل».

وتابع الناظر كلامه قائلا:« والآن أعاود توصية حضراتكم بالحرص خلال الفترة من فجر اليوم وخلال ساعات النهار غدا السبت وحتى العصر بإذن الله حيث متوقع أن يستمر تساقط الأمطار خلال تلك الفترة من الصباح وحتى العصر كما تشير احدث بيانات خرائط الطقس العالمية".

قال الناظر: «فبرجاء الحرص واكرر توصيتي لمرضي الحساسية بالانتظام في تناول الأقراص المضادة للهستامين وربنا يحفظ حضراتكم جميعا».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يقدم هاني الناظر روشتة لـ«مرضى الحساسية» بسبب تقلبات الطقس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91868

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager