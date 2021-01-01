يقدم هاني الناظر روشتة لـ«مرضى الحساسية» بسبب تقلبات الطقس



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

بعد تقلبات الطقس السريعة التي شاهدتها البلاد مساء أمس، والتي من المتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم السبت، كشف الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس القومي للبحوث الأسبق، عن علاج بسيط لـ«مرضى الحساسية» وذلك عبر منشور له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



كتب الناظر: «سبق قد أوصيت حضراتكم أمس ظهرا في بوست سابق بالحرص عند الخروج بعد المغرب حيث أوضحت خرائط الطقس العالمية إمكانية سقوط إمطار شديدة وحتى التاسعة وقد حدث بالفعل».



وتابع الناظر كلامه قائلا:« والآن أعاود توصية حضراتكم بالحرص خلال الفترة من فجر اليوم وخلال ساعات النهار غدا السبت وحتى العصر بإذن الله حيث متوقع أن يستمر تساقط الأمطار خلال تلك الفترة من الصباح وحتى العصر كما تشير احدث بيانات خرائط الطقس العالمية".

قد يعجبك أيضا...

قال الناظر: «فبرجاء الحرص واكرر توصيتي لمرضي الحساسية بالانتظام في تناول الأقراص المضادة للهستامين وربنا يحفظ حضراتكم جميعا».