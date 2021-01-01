أسباب الإصابة بالهالات السوداء..إجهاد العين الأبرز..

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تعاني الكثيرات من النساء من مشكلة ظهور الهالات السوداء تحت العين، والتي تؤثر بشكل كبير علي البشرة و تجعلها شاحبة و كأنها مجهدة طوال الوقت، ونتيجة لذلك فقد تلجأ الكثيرات للعديد من الطرق والوصفات والعلاج لكي يتخلصن من هذه المشكلة دون الاهتمام بمعرفة الأسباب التي قد تتسبب في ظهورها.



وتتركز الأسباب في قلة النوم و لكن لن يعتبر هذا السبب الوحيد للهالات السوداء تحت العينين؛ حيث تعددت أسباب عفي ظهورها ، وذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي.



الإرهاق الشديد

يمكن أن يتسبب النوم الزائد أو الإرهاق الشديد أو مجرد البقاء مستيقظًا لساعات قليلة بعد موعد نومك المعتاد في تكوين الهالات السوداء تحت عينيك و يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في جعل بشرتك باهتة وباهتة؛ حيث تبدأ الأنسجة الداكنة والأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد في الظهور، وقد تؤدي قلة النوم أيضًا إلى تراكم السوائل تحت عينيك ، مما يجعلها تبدو منتفخة.



العمر

مع التقدم في السن ، تصبح البشرة أرق ، وقد يكون هناك انخفاض في الدهون والكولاجين الذي يحافظ على مرونة بشرتك،فيؤدي ذلك إلى وضوح الأوعية الدموية الداكنة الموجودة أسفل الجلدك بشكل أكثر وضوحًا ، مما يؤدي إلى تغميق المنطقة الموجودة أسفل العينين.

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اقرأ ايضا|أسباب الهالات السوداء حول العينين وطرق طبيعية للتخلص منهاإجهاد العينقد يؤدي التحديق في شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر إلى إجهاد العين و التي يمكن أن تؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية حول العينين نتيجة لذلك ،و بالتالي يصبح الجلد المحيط بالعينين أغمق.الحساسيةيمكن أن تؤدي تفاعلات الحساسية وجفاف العين إلى ظهور الهالات السوداء؛حيث عندما يكون لديك رد فعل تحسسي ، يفرز جسمك الهستامين ، ويسبب هذا العديد من الأعراض ، بما في ذلك الحكة والاحمرار وانتفاخ العينين ، كما يتسبب الهستامين أيضًا في تمدد الأوعية الدموية وتصبح أكثر وضوحًا تحت الجلد.العلاجات المنزليةوضع ضمادة باردة فقد يقلل الضغط البارد من التورم ويقلص الأوعية الدموية المتوسعة لتقليل ظهور الانتفاخ والهالات السوداء، أو باستخدام بعض مكعبات الثلج و لفهم في قطعة قماش نظيفة وضعها على عينيك، و يمكن أيضًا ترطيب منشفة بالماء البارد وتطبيقها على الجلد تحت العينين لمدة 20 دقيقة للحصول على نفس التأثير، كما يساعد الحصول علي قسط كافٍ من النوم أيضًا في تقليل ظهور الهالات السوداء.العلاجات الطبيةتتضمن بعض العلاجات الطبية المستخدمة لتقليل الهالات السوداء ما يلي:التقشير الكيميائي لتقليل التصبغ و جراحة الليزر لإعادة ظهور الجلد وتعزيز شد الجلد، وبالإضافة إلى حشو الأنسجة لإخفاء الأوعية الدموية والميلانين التي تسبب تغير لون الجلد تحت العينين، و إزالة الدهون الزائدة والجلد ، مما يكشف عن سطح أكثر نعومة وأكثر تناسقًا بالإضافة إلى علاج الكربوكسيد الذي يعمل علي زيادة تدفق الدم إلى المنطقة الواقعة تحت العينين.