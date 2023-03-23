

اسعار الفراخ اسعار الفراخ

على مدار 3 أيام متتالية استقر سعر الفراخ اليوم السبت 25 مارس 2023 في الأسواق والمحال التجارية.



سعر الفراخ اليوم السبت 25مارس 2023 في الأسواق

سجل كيلو الفراخ البيضاء 80 جنيها، والأوراك وصل سعر الكيلو 83 جنيها، والدبابيس وصل سعر الكيلو 86 جنيها .

سعر الفراخ البانية اليوم السبت 25 مارس 2023



تراوح سعر كيلو الفراخ البانية مابين 165 لـ 170جنيها، وسجل سعر الشيش 165 جنيها .

سعر الفراخ البلدى اليوم 25 مارس 2023

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