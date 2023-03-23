سعر الفراخ اليوم السبت 25 مارس 2023 في الأسواق

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اسعار الفراخ

على مدار 3 أيام متتالية استقر سعر الفراخ اليوم السبت 25 مارس 2023 في الأسواق والمحال التجارية.

سعر الفراخ اليوم السبت 25مارس 2023 في الأسواق
سجل كيلو الفراخ البيضاء 80 جنيها، والأوراك وصل سعر الكيلو 83 جنيها، والدبابيس وصل سعر الكيلو 86 جنيها .
سعر الفراخ البانية اليوم السبت 25 مارس 2023

تراوح سعر كيلو الفراخ البانية مابين 165 لـ 170جنيها، وسجل سعر الشيش 165 جنيها .
سعر الفراخ البلدى اليوم 25 مارس 2023
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سجل سعر الفراخ البلدى 125 جنيها، ووصل سعر الفراخ العتاقى 110 جنيهات .
سعر البط والرومى والحمام اليوم السبت 25 مارس 2023 في الأسواق

سجل سعر كيلو البط البلدى 145جنيها، ووصل سعر كيلو البط الأبيض 110جنيهات، ووصل سعر كيلو الرومى البلدى 160 جنيها، وسجل سعر جوز الحمام الجامبو 120 جنيها .
سعر الفراخ اليوم السبت 25مارس 2023 في المحال التجارية

سجل سعر الفراخ البيضاء 83 جنيها، ووصل سعر كيلو الأوراك 86 جنيها، كما وصل سعر كيلو الدبابيس 88 جنيها .
سعر الفراخ البلدى اليوم السبت 25مارس 2023
سجل سعر الفراخ البلدى 130 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ العتاقى 115 جنيها .
سجل سعر كيلو البط 145 جنيها، والبط الأبيض 115 جنيها، ووصل سعر الرومى 160 جنيها .

المصدر: المصرى اليوم

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