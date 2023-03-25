سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2023 في سوق الصاغة بداية التعاملات..بعد قرار البنك الفيدرالي..

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سعر الذهب

ارتفاع جديد حققه سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس، بداية التعاملات في سوق الصاغة المصرية، بعد الاستقرار والثبات الذي شهدته أسعار الذهب في مصر تداولات يوم أمس، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 2035، ليحقق بذلك سعر الذهب اليوم ارتفاعًا بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، وجاءت قيمة الارتفاع بقيمة 25%.

سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس 2023
ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس، ليسجل المعدن الأصفر من عيار 21 ارتفاعًا يقدر بقيمة 35 جنيهًا، أما على الصعيد العالمي بناء على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، فقد سجل سعر الذهب بالدولار ارتفاعًا على التوالي، في تداولات صباح اليوم، وتستعرض «المصري اليوم» سعر الذهب اليوم، كما يمكنك متابعة تحديث أسعار العملات لحظة بلحظة، من خلال الرابـط.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس ارتفاعًا، بداية التعاملات، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية ارتفاعًا بقيمة 35 جنيه، محققًا 2035.

سعر الذهب اليوم عيار 24 في سوق الصاغة
سجل سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس ارتفاعًا، بداية التعاملات، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بقيمة 2325.

سعر الذهب اليوم عيار 18
سجل سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس ارتفاعًا، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 1744.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 25 مارس 2023
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 25 مارس ارتفاعًا، ليسجل سعر الجنيه لذهب اليوم بقيمة 16280.

المصدر: المصرى اليوم

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