سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2023 في سوق الصاغة بداية التعاملات..بعد قرار البنك الفيدرالي..

ارتفاع جديد حققه سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس، بداية التعاملات في سوق الصاغة المصرية، بعد الاستقرار والثبات الذي شهدته أسعار الذهب في مصر تداولات يوم أمس، ليسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 2035، ليحقق بذلك سعر الذهب اليوم ارتفاعًا بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، وجاءت قيمة الارتفاع بقيمة 25%.
سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس 2023
ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 25 مارس، ليسجل المعدن الأصفر من عيار 21 ارتفاعًا يقدر بقيمة 35 جنيهًا، أما على الصعيد العالمي بناء على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، فقد سجل سعر الذهب بالدولار ارتفاعًا على التوالي، في تداولات صباح اليوم، وتستعرض «المصري اليوم» سعر الذهب اليوم، كما يمكنك متابعة تحديث أسعار العملات لحظة بلحظة، من خلال الرابـط.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!