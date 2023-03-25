سعر الدولار اليوم السبت 25-3-2023 مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

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حالة من الاستقرار والثبات سجلها سعر الدولار اليوم السبت 25 مارس مقابل الجنيه، بحسب آخر تحديثات سجلها سعر الدولار في البنوك، ليحقق سعر الدولار في مصر ثباتًا في تداولات البيع والشراء، ليسجل سعر الدولار اليوم البنك الأهلي للشراء 30.75، كما سجل سعر البيع 30.85، على عكس سعر الذهب اليوم الذي سجل ارتفاعَا في تداولات صباح اليوم.



سعر الدولار اليوم السبت 25 مارس 2023

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحسب آخر تحديث سجله سعر الدولار في مصر، ليثب سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للشراء 30.85، كما سجل سعر البيع 30.93، وتستعرض «المصري اليوم» في السطور القادمة سعر الدولار اليوم في مصر، كما يمكنك متابعة تحديثات أسعار العملات لحظة بلحظة من خلال التحديث اليومي المباشر، عبر الرابـط.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 25 مارس، ليسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي للشراء 30.85، كما سجل سعر البيع 30.95.

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