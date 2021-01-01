للسحور اليوم .. طبق فول بمكعبات الطماطم وسلطة جرجير بالبنجر



طبق فول بمكعبات الطماطم طبق فول بمكعبات الطماطم

سؤال يحير الكثير هنتسحر أية اليوم؟، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.



ونقدم لكم اليوم: الفول بمكعبات الطماطم وطريقة عمل سلطة الجرجير بالبنجر



الفول بمكعبات الطماطم

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المقادير2 كوب فول جاف حبملح وفلفل1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون4 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 ملعقة كبيرة عصير ليمون1 طماطم مكعبات صغيرة2 خيار مخلل صغير مكعبات صغيرة1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم1 بصل أحمر صغير مفرومأوراق نعناع للتزيينالطريقة:- يغسل الفول الجاف ويغطى بخمس أضعافه ماء ويُترك لمدة 8 ساعات مع تغيير الماء في منتصف المدة.- يُغمر الفول بنفس كمية الماء ويوضع في دماسة الفول على نار متوسطة مع ملعقة من الزبد أو الزيت ويُترك حتى الغليان.- تخفف الحرارة، ويُترك على نار هادئة لحوالي 8 ساعات أو حتى تمام النضج، مع إضافة ماء كلما احتاج الأمر.- يُوضع الفول في وعاء، يتبل بالملح والفلفل والكمون.- يضاف الزيت وجزء من الطماطم والبصل والبقدونس ويقلب الخليط.- يوضع الفول في طبق التقديم ويزين بالمتبقي من الطماطم، البصل والخيار والنعناع.• يُمكن استخدام الفول المعلب الجاهز ويُشطف قبل إضافته لباقي المكونات.مقادير سلطة الجرجير بالبنجرجرجير بنجر مسلوق عين جمل زيت زيتون خل بلسمي عصير ليمون مشروم شرائح فلفل الوانطريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم* يتبل بالدريسينج، وتقدمالدريسينج* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمييمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.