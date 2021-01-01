الفطار اليوم l صدر رومي روستو مع أرز بالخلطة والحلو كنافة عثمانلية



صدر رومي روستو مع أرز بالخلطة صدر رومي روستو مع أرز بالخلطة

تكثر في شهر رمضان العزومات و الولائم مما يجعل ربة المنزل تحتار في تقديم الأكلات الشهية واللذيذة والجديدة أحيانا لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل.



قدمت الشيف نونا، أطباق متنوعة وشهية لسفرة رمضان.



سفرة رمضان



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طريقة عمل صدر رومي روستوالمقادير :-صدر رومي(التتبيلة)روز ماري فريش3فص ثوم صحيحزبدةملحفلفل أسود(للتسوية)جزر حلقاتطماطم أرباعماءورق لوراحبهان صحيحملحفلفل أسودطريقة التحضير:-نتبل الصدر الرومي بالزبدة والملح والفلفل الأسود ثم في صينية ساخنة جداً على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الصدر الرومي حتى يأخذ صدمة من جميع الجوانب ثم نضيف فصوص الثوم والروز ماري والقليل من الماء المغلي ونقلب ثم نتركه على النار لمدة 7 دقائق ثم نلفه بورق زبدة وورق فويل وندخله الفرن لمدة ساعة ثم نختبر النضج بشوكة حتى نتأكد من تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا.طريقة عمل أرز بالخلطةالمقادير :-كيلو أرز أبيضكيلو فلفل ألوان مكعباتملعقة كبيرة ثوم مفرومزيت سندباد2ملعقة كبيرة سمنةملعقة صغيرة جوزة الطيب2ملعقة كبيرة بهارات مشكلةملعقة صغيرة قرفة بودرملعقة صغيرة كزبرة جافةملحفلفل أسودطريقة التحضير :-نضع زيت في طاسة على النار حتى يسخن جيداً ثم نضع كبد الدجاج ونتركها دون تقليب حتى تأخذ لون ثم نبدأ بتقليبها ثم نضيف جزء من الثوم والتوابل ونقلبهم جيداً ثم نضعها في طبق وفي نفس الطاسة نضع الفلفل الألوان وباقي الثوم والتوابل ونقلبهم جيداً حتى يذبل الفلفل الألوان ثم نضيف عليه الأرز الناضج ونقلبهم جيداً ثم نحضر طاجن أو صينية ونضع في الأرضية الكبد ثم الأرز بالفلفل الألوان ثم نقلبه ويقدم.طريقة عمل كنافة عثمانليةالمقادير:نصف كيلو كنافة محمرة مفرومةنصف كيلو كنافة شعر سليمة طازةنصف كيلو سمنة مقدوحةكيلو مانجا مكعباتكومبوت خوخ مكعباتكوب فسدق مجروشنصف كيلو كريز فريشسيرب متوسط باردالحشوة:8 قطع جبنة كيرينصف كوب سكر بودر2 كوب كريمة خفق حلواني باردة ضروري1 ملعقة كبيرة ماء وردطريقة التحضير:نحمر الكنافة المفرومة في سمنة و نضعها في اكواب او كاسات ونضع فوقها الحشوات و يتم عمل طبقات من الكنافة و الفاكهة و الكريمة و تقدم.