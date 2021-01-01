بعد خروجه من السجن .. محاكمات جديدة تواجه طبيب الكركمين

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صورة الخبر: طبيب الكركمين
طبيب الكركمين

علم “صدى البلد”، أن الدكتور أحمد أبو النصر، الشهير بـ “طبيب الكركمين”، والذي حُكم عليه خلال العام الماضي بعدة اتهامات تتمثل في الغش التجاري، وانتحال صفة طبيب، وإعلانات بدون ترخيص، انتهت فترة حبسه في الأيام الماضية.

وأكد مصدر لـ “صدى البلد”، أن فترة حبس المتهم أحمد أبو النصر انتهت بتاريخ 21 فبراير 2023، وفي أثناء إجراءات صحة الإفراج عنه، تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى في نيابة التهرب الضريبي في القضايا 138 لسنة 2021 حصر تحقيق قيمة مضافة، و244 لسنة 2021 حصر تحقيق ضرائب عامة نيابة الشئون الضريبية والجمركية.

طبيب الكركمين
ويجري التحقيق معه في القضايا محل التداعي، والواردة بالاتهامات الموجهة إليه من ضرائب القيمة المضافة والدخل، وذلك عن الأعوام التي انطوت على بدايات نشاطه.

المصدر: elbalad

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