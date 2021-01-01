فيديو ..الأرصاد تحذر تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة



انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.



وأضافت منار غانم ، خلال مداخلة هافية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة ومنخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى وجود نشاط في حركة الرياح يتراوح بين الـ 30 لـ 40 كم /ساعة، والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تسود أجواء شتوية مائلة للدفء خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية.



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سقوط أمطار متفاوتة في الشدةوأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار المتوقع سقوطها اليوم تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة وقد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، لافتة إلى أنه نتيجة الطبيعة الجبلية في سيناء قد تتكون سيول على بعض الطرق المؤدية من وإلى المدن الموجودة في سيناء.