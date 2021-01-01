فيديو .. استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخا



استهداف قاعدة أمريكية في سوريا استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

أفادت مصادر في ريف دير الزور شرقي‎‎ سوريا في حديث لـRT فجر يوم السبت، بأن قصفا مصدره غرب نهر الفرات استهدف حقل كونيكو الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخا.



وأكدت المصادر أن حريقا نشب في حقل كونيكو، مشيرة إلى ورود أنباء غير مؤكدة عن إصابة جنود ومتعاقدين أمريكيين.



وأضافت أن هناك قصفا متبادلا بين قوات مدعومة من إيران والقوات الأمريكية.

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وذكرت المصادر أن حقل كونيكو للغاز يضم قاعدة أمريكية وحقل العمر النفطي، وهما من أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.https://arabic.rt.com/middle_east/1446148-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80-rt-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A8%D9%80-15-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications