فيديو .. كيف يتعامل مريض الكلى فى شهر الصيام؟

آخر الأخبارالصحة والجمال › فيديو .. كيف يتعامل مريض الكلى فى شهر الصيام؟

صورة الخبر: مريض الكلى
مريض الكلى

قالت الدكتورة دينا أحمد عبد اللطيف، استشارى أمراض الكلى بالقصر العينى، والأمين العام للاتحاد الدولى لمؤسسات الكلى، إنه من الضرورى لمريض الكلى قبل شهر رمضان أن يتابع مع الدكتور المختص لأنه هو الذى سيحدد مدى قدرة المريض على الصيام فى رمضان من عدمه.

وأضافت دينا فى تصريحات لبرنامج "استشارى رمضان" المذاع على "مبتدا" أن المشكلة فى الصيام هو عدم تناول السوائل لفترات طويلة خلال النهار والجفاف الناتج عنه، مشيرة إلى أنه ليس كل مرضى الكلى لديهم القدرة على تحمل الصيام لأن ذلك قد يؤشر على وظائف الكلى.

ونوهت بأن المريض الذى يكون فى بداية الإصابة بالقصور الكلوى يسمح له الصيام مع متابعة جيدة جدا من الطبيب المختص للتعامل مع أى تأثير ناتج عن الصيام، كما يجب ألا يبذل المريض مجهودا كبيرا حتى لا يفقد السوائل التى فى جسده عن طريق العرق وأن يتواجد فى أماكن معتدلة الحرارة.

المصدر: مبتدا

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. كيف يتعامل مريض الكلى فى شهر الصيام؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43921

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager