فيديو .. كيف يتعامل مريض الكلى فى شهر الصيام؟



مريض الكلى مريض الكلى

قالت الدكتورة دينا أحمد عبد اللطيف، استشارى أمراض الكلى بالقصر العينى، والأمين العام للاتحاد الدولى لمؤسسات الكلى، إنه من الضرورى لمريض الكلى قبل شهر رمضان أن يتابع مع الدكتور المختص لأنه هو الذى سيحدد مدى قدرة المريض على الصيام فى رمضان من عدمه.



وأضافت دينا فى تصريحات لبرنامج "استشارى رمضان" المذاع على "مبتدا" أن المشكلة فى الصيام هو عدم تناول السوائل لفترات طويلة خلال النهار والجفاف الناتج عنه، مشيرة إلى أنه ليس كل مرضى الكلى لديهم القدرة على تحمل الصيام لأن ذلك قد يؤشر على وظائف الكلى.



ونوهت بأن المريض الذى يكون فى بداية الإصابة بالقصور الكلوى يسمح له الصيام مع متابعة جيدة جدا من الطبيب المختص للتعامل مع أى تأثير ناتج عن الصيام، كما يجب ألا يبذل المريض مجهودا كبيرا حتى لا يفقد السوائل التى فى جسده عن طريق العرق وأن يتواجد فى أماكن معتدلة الحرارة.