المغرب أول المتأهلين لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023

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المنتخب المغربي

تأهل المنتخب المغربي رسميا، لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب أفريقيا مع ليبيريا بنتيجة 2 - 2، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ويعد المنتخب المغربي أول المتأهلين لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتى سوف تقام فى بداية العام المقبل، فى كوت ديفوار المستضيف.

واستفاد منتخب أسود الأطلسي، من التعادل الإيجابي للمواجهة التى جمعت جنوب أفريقيا مع ليبيريا، والتى انتهت منذ قليل بنتيجة 2 - 2، ليحصد المنتخبان أول نقطة فى المجموعة الحادية، بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد استبعاد منتخب زيمبابوي، بعد إيقاف اتحاد الكرة هناك من قبل الفيفا.

ويخوض المنتخب المغربي، مواجهة ودية قوية، أمام ضيفه المنتخب البرازيلي، مساء بعد غدٍ الأحد، فى مدينة طنجة.

وكان منتخب أسود الأطلسي قد حصد المركز الرابع فى كأس العالم الأخيرة فى قطر.

المصدر: youm7

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