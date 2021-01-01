لسحور شهي .. طريقة تحضير الفول بالبيض بوصفة مميزة

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الفول بالبيض

تعد وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب تناولها خلال رمضان للحفاظ على طاقتك وقوتك خلال الصيام.

وإليك طريقة تحضير الفول بالبيض بالخطوات للسحور .

مقادير الفول بالبيض
1 كوب فول مدمس
1 بيضة
رشة ملح
رشة كمون
رشة فلفل أسود
1/2 حبة ليمونة معصورة
2 ملعقة كبيرة زيت

خطوات تحضير الفول بالبيض
في وعاء ضعي الفول المدمس، ثم ضعي الوعاء على نار منخفضة ونقوم بهرس الفوم المدمس أو نتركه كحبات كما هو على حسب الرغبة .

قومي بتتبيل الفول المدمس برش الملح والكمون، ثم ضيفي عصير الليمون والزيت مع التقليب جيدًا حتى تختلط كل المكونات وينضج الفول.

في مقلاة ضعي الزيت ،واتركيها على نار منخفضة حتى تسخن المقلاة والزيت أيضًا، ثم ضيفي البيض دون تقليبه.

رشي الملح والفلفل الأسود على البيض ونغطي المقلاة لمدة خمس دقائق ويصبح ناضج
في طبق التقديم ضعي عليه الفول ثم نضع عليه البيض المقلي، ويقدم على السحور

المصدر: elbalad

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