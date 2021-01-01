ضابط مخابرات أمريكي سابق : أوكرانيا تواجه خسارة مئات الآلاف من قوات الجيش

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صورة الخبر: الصراع بين روسيا وأوكرانيا
الصراع بين روسيا وأوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن قرار الحكومة الأمريكية معارضة خطة السلام الصينية لأوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة على كييف.



وقال ريتر: "جون كيربي يقول إننا لا نريد وقف إطلاق النار؟ يا له من رجل مجنون. صدقني، سوف يزداد الأمر سوءًا، وسيموت مئات الآلاف من الأوكرانيين، وهذا على ضمير كيربي وجو بايدن والحكومة الأمريكية”.



وأضاف أن “الولايات المتحدة ترفض كل مقترحات السلام أو وقف إطلاق النار، لأن واشنطن بحاجة إلى هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.



وفي وقت سابق، قال ريتر، إن الولايات المتحدة تحاول إخفاء المعلومات حول الخطر الكبير الذي تشكله ذخائر اليورانيوم المنضبط.
وقال ريتر: "تقول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لا، لا، لا، نحن بحاجة إلى سلاح يدمر الدبابات وتكلفته رخيصة ولسنا قلقين بشأن التكلفة البشرية. أنا أفهم لماذا الروس منزعجون".



وأشار ريتر إلى أنه عندما تصطدم مثل هذه المقذوفة بالهدف، فإنها تتبخر، وهذا يؤدي إلى دخول جسيمات خطرة إلى جسم الإنسان، مما يؤدي إلى تسممه، وبعد ذلك يمكن أن يصيب زوجته وطفله.



وأكد ضابط المخابرات الأمريكي، أنه “يمكن أن يعاني الناس من استنشاق جزيئات خطيرة استقرت على الأرض في المكان الذي استخدمت فيه هذه الذخائر”.

المصدر: elbalad

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