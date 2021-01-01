عبر هذا الرابط .. جامعة حلوان تطلق حملة للوقاية من النحافة وزيادة الوزن

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أطلقت جامعة حلوان مع بداية شهر رمضان حملة للحفاظ على صحة المصريين من أمراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان “ تابع وزنك، احمي نفسك من الأمراض الناتجة عن زيادة الوزن أو النحافة”.







وقد أطلقت جامعة حلوان الحملة المجتمعية الصحية تحت شعار “اطمن على صحتك، اعرف كتلة جسمك، اعرف نسبة المياه والدهون اللي محتاجها”.

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ودعت جامعة حلوان طلابها والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وجميع المواطنين إلى المشاركة في المبادرة.وأعلنت الجامعة، نشر بعض النصائح التنبيهات عبر صفحاتها الرسمية للتوعية بالمعلومات اللازمة عن الغذاء الصحي والنشاط البدني، والقياسات الجسمية، و توفير متابعة مع متخصصين من المشاركين بالحملة ، إضافة إلى جوائز تحفيزية، وجوائز نقدية، لطلاب جامعة حلوان.وأشارت جامعة حلوان إلى أنه على راغبي المشاركة بالحملة الدخول على الرابط أو مسح الباركود من الصورة، والمشاركة في المبادرة:https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8جدير بالذكر انه قد كشفت جامعة حلوان عن تغير مواعيد المحاضرات بالكليات ابتداء من اليوم "الخميس" أول ايام شهر رمضان الكريم وطوال الشهر، مؤكدة على انتظام عملية الحضور بالجامعة وامتحانات الميد تيرم .وقال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إنه تم تعديل جداول المحاضرات بالكلية سعيا لتقليل زمن المحاضرات طوال شهر رمضان المبارك 2023، مؤكدا أن مدة المحاضرة خلال شهر رمضان لن تتعدي الـ 45 دقيقة .وأوضح عميد صيدلة حلوان أن الدراسة خلال شهر رمضان المبارك 2023 حضوريًا داخل القاعات بالكلية دون اللجوء إلى نظام الأونلاين، مؤكدًا أنه تم إعلان جداول المحاضرات للطلاب والتغيير في المدة الزمنية الخاصة بالمحاضرة فقط.