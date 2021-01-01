حقوق جامعة عين شمس تعلن جدول محاضرات الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن جدول محاضرات الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة جميع الشعب الدراسية خلال العام الجامعي 2022/2023.
وأكدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر.
وكان قد كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عبدالعال الزاهري مدير إدارة تطوير التعليم ، وفريق العمل بالإدارة ، بمناسبة الفوز بالمركز الثاني في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي فى مجال " جائزة الابداع والابتكار المؤسسي" عن مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس .
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