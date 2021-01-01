حقوق جامعة عين شمس تعلن جدول محاضرات الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حقوق جامعة عين شمس تعلن جدول محاضرات الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة

صورة الخبر: حقوق جامعة عين شمس
حقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن جدول محاضرات الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة جميع الشعب الدراسية خلال العام الجامعي 2022/2023.

وأكدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر.

وكان قد كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى عبدالعال الزاهري مدير إدارة تطوير التعليم ، وفريق العمل بالإدارة ، بمناسبة الفوز بالمركز الثاني في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي فى مجال " جائزة الابداع والابتكار المؤسسي" عن مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس .

وخلال التكريم أشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما حققته الإدارة على مدى 4 سنوات من العمل الجاد المبني علي العلم والاتقان وروح الفريق ، مما انعكس علي كفاءة العملية التعليمية بالجامعة.

من جانبها أعربت الدكتورة منى عبد العال الزاهري عن سعادتها وفريق عملها بهذا التكريم ، مقدمة الشكر لقيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة علي تقديم كل سبل الدعم للإدارة للقيام بدورها علي الوجه الأكمل .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقوق جامعة عين شمس تعلن جدول محاضرات الحاسب الآلي لطلاب الفرقة الرابعة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7181

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager