جامعة القاهرة الأقوى في مصر بفارق كبير عن المنافسين طبقا ل "كيو إس" العالمي

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أعلن التصنيف الإنجليزي "كيو إس" العالمي للتخصصات لعام 2023 (QS Quaquarelli Symonds)، قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، إذ تشارك في التصنيف بـ27 تخصصًا، أي أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة في التصنيف لأقرب منافسيها محلياً.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التصنيف الإنجليزي وضع برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصص على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الـ40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية، مشيرًا إلى أن التقدم الكبير جاء بفضل التحسن في معياري "السمعة الأكاديمية" لجامعة القاهرة و"سمعة صاحب العمل" حسب تصريح المصنف.



ولفت الخشت، إلى النجاح في اختراق حاجز أفضل 50 جامعة وتواجد 4 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى التخصصات على مستوى العالم وهو ما أعددنا له في الخطة الاستراتيجية للجامعة تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على التواجد ضمن أفضل 100 جامعة والآن نجني ثمار هذا المجهود الذي استمر لسنوات، حيث جاء برنامج الطب البيطري في فئة المراكز 51-70 وهو ثاني أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، إلى جانب طب الأسنان والذي جاء في المرتبة بين أفضل 51-80 على مستوى العالم، والصيدلة وعلوم الأدوية والذي جاء في المرتبة 85 عالميًا.

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وأوضح الخشت، أن التقدم الكبير في تخصص برنامج الطب البيطري يرجع الفضل في ذلك إلى السمعة الأفضل للمؤسسة والتي يتمتع بها خريجيها بين أصحاب العمل على المستوى الدولي، مما يشير إلى فرص توظيف قوية، بالإضافة الى برنامج علوم الحاسب والذي جاء ضمن أفضل 200 تخصص فضلًا عن أنه يعد أكثر المجالات في مصر التي يشارك فيها أطراف عدة من حيث البحث الأكاديمي على المستوى الدولي، إذ يجري البرنامج 45% من أبحاثه بالتعاون مع أطراف خارج البلاد، أي أكثر من ضعفي المتوسط العالمي، وهو ما عملت عليه الجامعة من خلال التوسع الدولي والانفتاح على الجامعات العالمية في تخصصات المستقبل وتطوير الكلية لتضم الذكاء الاصطناعي فضلا عن البدء في إنشاء كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.