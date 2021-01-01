الشيخ عبد الحميد الأطرش : 6 أعمال احرص عليها طوال شهر رمضان



الشيخ عبد الحميد الأطرش الشيخ عبد الحميد الأطرش

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر سابقا إن شهر رمضان هو شهر الاجتهاد في الطاعة والحفاظ على الحسنات وعدم التفريط فيها، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فيحصل على الحسنات بالنهار، ثم بعد الإفطار يبدلها بالسيئات.







ونصح الأطرش الصائمين بأفضل الأعمال التي لو واظب عليها طوال شهر رمضان كله لفاز فوزا عظيماً :

1- ألا تفوتك صلاة جماعة طول الشهر وألا تفوتك تكبيرة الإحرام.

2- أن تجاهد نفسك ف الخشوع ف كل ركعة.

3- أن تأخذ بحظك من القرآن قراءة وسماعات .

4- الإكثار من الدعاء ف السجود والسحر وأوقات الإجابة.

5- الخلوة ما استطعت حتى تكون مع الله ذاكرا أو قارئا للقرآن او مصليا .

6- أن لا تلوث بصرك بمسلسلات أو افلام التي تحرك الشهوات وتضعف القلب ولا تلوث اذنك بأغاني أو غيبة ونميمة .

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طريقة ختم القرآن مرتين في رمضانيستطيع المسلم أن يختم القرآن مرتين في شهر رمضان: بقراءة جزأين كل يوم، وبقراءة عشر صفحات في أربعة أوقات مختلفة من اليوم، أو قراءة ثمان صفحات بين كل أذان وإقامة، أو بعد كل صلاة.ختم القرآن مرة واحدة في رمضان يمكن ختم القرآن الكريم مرة واحدة في شهر رمضان؛ بقراءة جزء كل يوم، فالجزء عبارة عن عشرين صفحة، ويقسم إلى أربعة أجزاء، تقرأ في أربعة أوقات مختلفة، كل جزء منها خمس صفحات، فتقرأ الخمس صفحات الأولى بعد صلاة الفجر، والخمس الثانية من بعد صلاة الظهر أو العصر، ثم خمس صفحات بعد صلاة المغرب، ثم تقرأ الصفحات الخمس الأخيرة بعد صلاة التراويح، أو حين السحور، وبذلك يكون المسلم قد ختم القرآن مرة واحدة في شهر رمضان بسهولة ويسر.كما يمكن تقسيم الجزء إلى خمسة أجزاء، كل جزء منها أربع صفحات، فتقرأ كل أربع صفحات ما بين الأذان والإقامة لكل صلاة، فيكون بذلك قد أتم قراءة جزء كامل في اليوم، ويختم القرآن مرة واحدة في الشهر.دعاء ختم القرآن في رمضاناللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة.اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها جنتك ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.