الفطار أنهاردة .. بط محشي ورق عنب مع شعرية بالخلطة والحلو جلاش

بط محشي
تحتار دائما ربات المنزل في أفكار الأكلات التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل خلال شهر رمضان الكريم، فهناك العديد و الكثير من الأصناف الجديدة والغير تقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها على مائدة رمضان في المنزل.
قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة متنوعة من الأطباق المختلفة التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في مائدة إفطار رمضان.
طريقة عمل بط محشي ورق عنب
المقادير :-
بطة كبيرة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2ملعقة كبيرة دبس رمان
نصف كوب صويا صوص
4ملعقة كبيرة باربيكيو صوص
كوب عسل أبيض
ملعقة كبيرة خل
بصل بودر
ثوم بودر
زنجبيل بودر
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
(الحشوة)
محشي ورق عنب
طريقة التحضير :-
نغسل البطة جيداً ونتبلها بملح وفلفل أسود ثم نقليها في زيت غزير ساخن حتى تحصل على لون ذهبي ثم في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ونتبل بها البطة المقلية من جميع الجهات ونحشيها بورق العنب ثم نضعها في بايركس وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا.
طريقة عمل بط محشي ورق عنب
طريقة عمل شعيرية بالخلطة
المقادير :-
نصف كيلو كبدة اسكندراني
2كيس شعيرية
2بصل مفروم
2ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفروم
زبدة
زيت
كوب زبيب
كوب لوز محمر
كزبرة جافة
قرفة بودر
رشة جوزة الطيب
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :-
في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع نصف كمية الثوم والبصل والفلفل الحار والبهارات ونقلب ثم نضيف الشعيرية المحمرة والقليل من الماء ونقلب جيداً حتى تمام النضج ثم في طاسة أخرى على النار نضع القليل من الزيت والزبدة وباقي كمية الثوم والبصل والفلفل الحار والبهارات ونقلب ثم نضع الكبدة "مضاف عليها عصير ليمون وثوم مفروم" ونقلب جيداً حتى تمام النضج ثم في طبق التقديم نضع الشعيرية والكبدة ونزين بالزبيب واللوز.
طريقة عمل جلاش حلو محشي
المقادير :-
لفة جلاش
كوب زبدة
سيرب متوسط بارد
(القشطة الكدابة)
نصف لتر حليب
4 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي
(للوجه)
مكسرات مجروشة
طريقة التحضير :-
في صينية مدهونة بالزبدة نضع ورقتين من الجلاش ثم ندهن بالزبدة ثم نضع ورقتين من الجلاش وندهن بالزبدة ونكرر حتى نصل لنصف كمية أوراق الجلاش ثم نضع القشطة الكدابة "باردة وثقيلة" ثم نضع باقي كمية أوراق الجلاش وندهن بالزبدة بين كل طبقة والأخرى ثم نقطعه على شكل مربعات وندهن الوجه بالزبدة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نسقيه بالسيرب البارد وهي ساخنة ثم يزين بالمكسرات المجروشة ويقدم وصحتين وهنا
(لعمل القشطة)
في حلة نضع الحليب والنشا ونقلب على البارد بالمضرب اليدوي ثم نرفع الخليط على النار ونضيف القشطة البلدي ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام ثم نتركها حتى تبرد قبل الاستخدام.
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