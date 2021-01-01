الفطار أنهاردة .. بط محشي ورق عنب مع شعرية بالخلطة والحلو جلاش



بط محشي بط محشي

تحتار دائما ربات المنزل في أفكار الأكلات التي تقدمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها في المنزل خلال شهر رمضان الكريم، فهناك العديد و الكثير من الأصناف الجديدة والغير تقليدية التي يمكنك إعدادها وتقديمها على مائدة رمضان في المنزل.



قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة متنوعة من الأطباق المختلفة التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في مائدة إفطار رمضان.



طريقة عمل بط محشي ورق عنب

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المقادير :-بطة كبيرةملعقة كبيرة ثوم مفروم2ملعقة كبيرة دبس رماننصف كوب صويا صوص4ملعقة كبيرة باربيكيو صوصكوب عسل أبيضملعقة كبيرة خلبصل بودرثوم بودرزنجبيل بودرملحفلفل أسودزيت للقلي(الحشوة)محشي ورق عنبطريقة التحضير :-نغسل البطة جيداً ونتبلها بملح وفلفل أسود ثم نقليها في زيت غزير ساخن حتى تحصل على لون ذهبي ثم في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونخلطها جيداً ونتبل بها البطة المقلية من جميع الجهات ونحشيها بورق العنب ثم نضعها في بايركس وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا.طريقة عمل بط محشي ورق عنبطريقة عمل شعيرية بالخلطةالمقادير :-نصف كيلو كبدة اسكندراني2كيس شعيرية2بصل مفروم2ملعقة كبيرة ثوم مفروم2ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار مفرومزبدةزيتكوب زبيبكوب لوز محمركزبرة جافةقرفة بودررشة جوزة الطيبكمونملحفلفل أسودطريقة التحضير :-في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع نصف كمية الثوم والبصل والفلفل الحار والبهارات ونقلب ثم نضيف الشعيرية المحمرة والقليل من الماء ونقلب جيداً حتى تمام النضج ثم في طاسة أخرى على النار نضع القليل من الزيت والزبدة وباقي كمية الثوم والبصل والفلفل الحار والبهارات ونقلب ثم نضع الكبدة "مضاف عليها عصير ليمون وثوم مفروم" ونقلب جيداً حتى تمام النضج ثم في طبق التقديم نضع الشعيرية والكبدة ونزين بالزبيب واللوز.طريقة عمل جلاش حلو محشيالمقادير :-لفة جلاشكوب زبدةسيرب متوسط بارد(القشطة الكدابة)نصف لتر حليب4 ملعقة كبيرة نشا2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي(للوجه)مكسرات مجروشةطريقة التحضير :-في صينية مدهونة بالزبدة نضع ورقتين من الجلاش ثم ندهن بالزبدة ثم نضع ورقتين من الجلاش وندهن بالزبدة ونكرر حتى نصل لنصف كمية أوراق الجلاش ثم نضع القشطة الكدابة "باردة وثقيلة" ثم نضع باقي كمية أوراق الجلاش وندهن بالزبدة بين كل طبقة والأخرى ثم نقطعه على شكل مربعات وندهن الوجه بالزبدة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وبعد خروجه من الفرن نسقيه بالسيرب البارد وهي ساخنة ثم يزين بالمكسرات المجروشة ويقدم وصحتين وهنا(لعمل القشطة)في حلة نضع الحليب والنشا ونقلب على البارد بالمضرب اليدوي ثم نرفع الخليط على النار ونضيف القشطة البلدي ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي حتى يثقل القوام ثم نتركها حتى تبرد قبل الاستخدام.