التعليم تستجيب لدخول طالبة مصابة بالسكري لالتحاقها بالمدرسة

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استجاب شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لشكوى ولية الأمر تدعى ريم محمد، قدمتها من خلال موقع القاهرة 24، بشأن رفض قبول ابنتها بـ 4 مدارس لكونها مصابة بمرض السكري.



وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لولية الأمر التي قدمت شكوى برفض قبول ابنتها بـ 4 مدارس لكونها مصابة بمرض السكري، الذهاب إلى الـ 4 مدارس لتقديم الأوراق ودفع المصاريف لقبول ابنتها المصابة بمرض السكر خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه من حق الطالبة الدخول في أي مدرسة والمرض ليس سببًا لمنعها.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إلى أن المدارس ستتتواصل مع ولية الأمر التي تدعى ريم محمد، لمعرفة التفاصيل لقبول نجلتها.

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ليس من حق أي مدرسة رفض قبول طلاب بسبب إصابتهم بمرض السكريوأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه ليس من حق أي مدرسة رفض قبول طلاب بسبب إصابتهم بمرض السكري، مشيرًا إلى أنهم لديهم كافة الحقوق في دخول المدارس المناسبة لهم.ومن جانبه، تواصل موقع القاهرة 24، مع ولية الأمر مرة أخرى، للتأكد من تواصل إحدى المدارس بها لقبول ابنتها، قائلة: مديرة مدرسة ميدل إيست للغات البريطانية بالمريوطية، ومدرسة مصر للغات بالرماية اتواصلت معايا لتقديم الأوراق وتجهيز المصروفات الخاصة بالطالبة ليتم قبولها فورًا يوم الأحد المقبل.وشكرت ولية الأمر، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وموقع القاهرة 24، لسرعة تلبية طلبها بقبول ابنتها وتحقيق أملها في دخول ابنتها المدرسة لالتحاقها بالتعليم.جدير بالذكر، نشر موقع القاهرة 24 صباح اليوم، شكوى لولية أمر تدعى ريم محمد، من وجود 4 مدارس ترفض قبول ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، لكونها مريضة سكر، زاعمةً: المدارس لم تذكر سبب الرفض على الإيميل الخاص بها، ولكن الرفض بيتقال في وشي مش بناخد أي حد مريض سكر.وأضافت ولية الأمر: أن ابنتها تم رفض التحاقها تمامًا بكل من: مدرسة ميدل إيست للغات البريطانية بالمريوطية، مدرسة مصر للغات بالرماية، Anglo American school، Norwich international college بالشيخ زايد.وتابعت: من حقي بنتي تتعلم ومش هكذب وأقول أنها لن تعاني من أي أمراض.. وأيضًا أن هناك مدرستين رفضوها من مكالمة تليفون.