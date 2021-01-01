تفاصيل .. القبض على المتهم في قضية فساد المليار دولار



قضية فساد المليار دولار قضية فساد المليار دولار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على المتهم الهارب في قضية المليار دولار وتهريبها للخارج، في أثناء هروبه وتخفيه في شقة بالهرم.



القبض على المتهم الهارب في قضية المليار دولار وتهريبها للخارج





وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة تراى أوشن للبترول وتهريبها إلى الخارج.

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وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.وكان النائب العام أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد المليار دولار إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الخارج.وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.