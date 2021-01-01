قرار جديد من النيابة للمتهمين في قضية هوج بول

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قضية هوج بول

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ منصة هوج بول على شبكة الإنترنت 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه.

المتهمين في منصة هوج بول
وكانتْ إدارة البيان بمكتبِ النائب العام قد رصدت منذ مطلع شهرِ مارس الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيق المذكور بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى Hogg pool.

تجديد حبس 8 متهمين في قضية هوج بول
وأكد البيان أنهم تحصلوا بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ مالية منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولِهِم على أرباح مالية يومية منْ إدارة التطبيق، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقع والتطبيقِ عبرَ شبكة المعلومات الدولية، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ WhatsApp، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذب المواطنين.

المصدر: cairo24

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