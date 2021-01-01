وزير التعليم يصدر قرار جديد بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

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أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا جديدا لطمأنة الطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .



حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد وضع امتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال "بنوك الأسئلة" والمركز القومي للامتحانات وطباعتها وانتهاء الطلاب من أداء الامتحان، سيتم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة واعتماده.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال اكتشاف اختلاف جوهري في إجابة أي من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من قبل اللجنة، سيتم إلغاء السؤال أو تحديد آلية يُعلن عنها قبيل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 .

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