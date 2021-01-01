في رمضان .. مواعيد المدارس المصرية اليابانية

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مواعيد المدارس المصرية اليابانية في رمضان .. أمر تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه خلال الساعات الاخيرة.



ومن جانبها حسمت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم الجدل حول مواعيد المدارس المصرية اليابانية في رمضان.



وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مواعيد المدارس المصرية اليابانية في رمضان بجميع فروعها الموجودة على مستوى الجمهورية.

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فبخصوص مواعيد المدارس المصرية اليابانية في رمضان ، أوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواعيد الحضور والانصراف في رمضان لتلاميذ رياض الأطفال هي الحضور من الساعة 7:45 صباحا والانصراف في تمام الساعة 1:20 ظهرامواعيد المدارس المصرية اليابانية في رمضانأما عن مواعيد المدارس المصرية اليابانية في رمضان بالنسبة للمرحلة الابتدائية ، فقد أعلنت المدارس المصرية اليابانية ، أن مواعيد الحضور والانصراف في رمضان هي : الحضور الساعة 7:45 صباحا ، والانصراف الساعة 1:30 ظهراًأما بالنسبة لـ مواعيد المدارس الاخرى في رمضان ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية تتولى تحديد مواعيد حضور وانصراف المدارس سواء في الفترة الصباحية او الفترة المسائية ، بشكل لا يضر بسير اليوم الدراسي والعملية التعليمية وقواعد وزارة التربية والتعليم .وكان قد وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المدارس شدد خلالها على ضرورة الالتزام بمتابعة تسجيل الغياب في المدارس طوال شهر رمضان.كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب ، مؤكداً أن الوزارة لن تتراجع عن اتحاذ اي اجراءات من شأنها تحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.