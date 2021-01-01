الأعلى للجامعات : هذه حقيقة إطلاق منصة جديدة للأنشطة الطلابية

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قال الدكتور مصطفى رفعت إن إطلاق منصة جديدة لتسجيل الأنشطة الطلابية؛ أمر هام وخاصة أن الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، لأنها تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيمة العمل التطوعى.



وأضاف مصطفى رفعت أن المنصة تتيح الفرصة أمام فرق العمل بالجامعات تسجيل وتوثيق الأنشطة الطلابية، وحصرها وأرشفتها، فضلاً عن تسهيل الحصول على تقارير (شهرية، ربع سنوية، سنوية) لمختلف الأنشطة الطلابية بالجامعات؛ بما يُساعد على وضع الخطط المستقبلية لها، وإعلانها للطلاب للمشاركة فيها.



وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن المنصة تُساعد أيضًا الجامعات على متابعة الأنشطة الطلابية بالجامعات المناظرة، ورفع روح التنافسية بين الجامعات لمصلحة الطلاب، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح التقارير لمتحذي القرار لمتابعة الأنشطة الطلابية، وأثرها على الطلاب، والقدرة على إحداث التغيير المنشود.

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وأكد مصطفى رفعت أن المنصة تيتح أيضًا تقارير جدولية ورسومية توضح موقف الجامعات المصرية من الأنشطة الطلابية، وتحقيق الرؤية المستقبلية للطلاب، حيث تقوم كل جامعة بتسجيل كافة الأنشطة لعام 2022، والخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية بالجامعة، والأنشطة الطلابية القمية المشاركة فيها، بالإضافة إلى أنشطة التوعية بداية من شهر يناير حتى ديسمبر المقبل.