نصائح سنة أولى صيام مع طفلك



سنة أولى صيام مع طفلك سنة أولى صيام مع طفلك

كواحد من أركان الإسلام الخمسة ، فإن الصيام خلال شهر رمضان المبارك إلزامي لجميع المسلمين البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة.



لا يشترط على الأطفال الصيام حتى بلوغهم سن البلوغ ، ولكن هل يصوم الأطفال في رمضان إذا أرادوا ذلك؟ هل يمكن للأطفال أن يصوموا بطريقة صحية؟ هل يمكن للأطفال أن يصوموا قبل سن البلوغ ليبدأوا في التعبير عن قيمهم الإسلامية؟



يمكنك تشجيع أطفالك على ممارسة عقيدتهم الإسلامية والصيام بطريقة صحية ومناسبة لعمرهم في أي وقت بمجرد استعدادهم. فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على تسهيل صيام طفلك خلال شهر رمضان ، مع مساعدته على النمو في الإيمان أيضًا.

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1. تجربة ممتعةبما أن صيام شهر رمضان إلزامي فقط للبالغين ، فأنت بحاجة للتأكد من أن طفلك مستعد وراغب في البدء في تعلم كيفية الصيام. يبدأ العديد من الأطفال في تجربة الصيام في سن السادسة أو السابعة ، لكن يختلف كل طفل عن الآخر. يجب أن يكون تعليم طفلك عن الصيام تجربة ممتعة ، لذلك يجب أن يكون مستعدًا جسديًا ومتقبلًا له قبل أن تبدئيعليك أخذ الوقت الكافي للتحدث مع طفلك عن الصيام واستكشاف مشاعره حول هذا الموضوع ، قبل المضي قدمًا في ممارسة الصوم الصغير.2. ساعديهم على الاستعداد والممارسةعندما يبدأ الطفل في ممارسة الصيام ، يتعلم كيف يبدو الأمر ويبدأ في معرفة ما يمكن توقعه عند حلول شهر رمضان الكامل.الشيء المهم الذي يجب تذكره هو أن طفلك هو مجرد طفل - لذا كن صبورًا معه وتأكد من دعمه طوال هذه العملية. وكن مستعدًا لأي نوبات غضب محتملة قد تأتي في طريقك!بعض الطرق المختلفة التي يمكنك البدء في ممارستها معهم هي:ابدأ بالصيام لبضع ساعات قبل أن ترفع تدريجيًا من الوقت الذي تشعر فيه بالراحة.إيقاظهم على السحور مع العائلة.تخطي وجبة الإفطار أو تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر.ابدأ بطعام سريع فقط ، حيث يمكنهم مهارة شرب الماء أو السوائل الأخرى.اجعلهم يحاولون الامتناع عن أحد الأطعمة المفضلة لديهم خلال شهر رمضان ، قبل الصيام الفعلي.3. كونى قدوة جيدةوضحي لأطفالك كيفية الصيام وشرح لهم سبب مشاركتك في هذه الممارسة طوال شهر رمضان واجعلهم يشاركون في تحضير الإفطار أو السحور ، حتى يتمكنوا من متابعة ما تفعله.يمكنك حتى أن تفطري معهم عن طريق تناول التمر معًا بعد غروب الشمس. تحدثي معهم حول كيفية صيامك على مدار اليوم ، وأخبرهم بالمكافآت التي ستحصل عليها من الصيام.