ضابط مخابرات أمريكي يتوقع .. هزيمة أوكرانيا وهروب زيلينسكي

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صورة الخبر: زيلينسكي
زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني سيخسر باخموت، الأمر الذي سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا وسقوط الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لكن لا يزال أمامه فرصة للهروب.

وقال ريتر: "يبدو لي أن باخموت ستكون معركة سيُكتب التاريخ فيها. الصراع سيستمر على نفس المنوال وستخسر اوكرانيا في الصيف أو اوائل الخريف”.

وأوضح أنه “إذا واصلت كييف مواجهتها المسلحة مع موسكو ولم تقبل الآن أي وقف لإطلاق النار أو خطة سلام، فسيتعين على أوكرانيا أن تدفع ثمناً باهظاً للهزيمة”.

وقال: "المبادرة الصينية هي المبادرة التي يجب على الجميع دعمها، ويبدو لي أنها جاءت في الوقت المناسب، لأنه لا يمكنك طرح مثل هذه الخطة إذا لم يكن الوضع في ساحة المعركة هو الوضع الذي يواجه فيه زيلينسكي الهزيمة الحتمية”.

وأضاف ريتر، أنه “إذا قرر الزعيم الأوكراني الموافقة على الخطة التي اقترحتها الصين، فلن ينقذ نفسه ويبقى في السلطة فحسب، بل ستكون أوكرانيا قادرة على الحفاظ على وحدة أراضيها وحتى الجيش”.

المصدر: elbalad

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