يقدم «واتساب» نسخة جديدة لتطبيق سطح المكتب بمميزات اتصال أفضل

أعلنت منصة واتساب عن نسخة جديدة من تطبيقها لأجهزة نظام التشغيل ويندوز، وذكر موقع «تك كرانش» التقني أن النسخة الجديدة من التطبيق تتمتع بمزايا أفضل لاسيما عند إجراء اتصال.
ويدعم الإصدار الجديد أيضًا المزامنة متعددة الأجهزة حتى تتمكن من استخدام واتساب حتى إذا كان هاتفك مغلقًا.. كما يتيح إجراء مكالمات جماعية مشفرة من طرف إلى طرف.
يدعم WhatsApp for Windows المحدث مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 8 أشخاص والمكالمات الصوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا.. يسمح تطبيق الهاتف المحمول أيضًا بإجراء مكالمات جماعية بحدود مماثلة.
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