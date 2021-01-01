مزايا بهاتف آيفون قد لا تعرفها



آيفون آيفون

تضم هواتف آيفون IPHONE العديد من التقنيات المتقدمة التي تجعل تجربته أفضل كثيرًا من هواتف أخرى، حيث يوفر خصائص ومميزات لا توجد في أندرويد وباقي الهواتف الذكية الأخرى.



وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بعض المزايا لتحسن تجربة آيفون iPhone الخاصة بك:



1 - قفل التركيز على الكاميرا وإعدادات التعرض

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للقيام بذلك، افتح تطبيق كاميرا آيفون iPhone الخاص بك. انقر مع الاستمرار فوق الشاشة حتى يظهر مربع "AE / AF Locked" في الأعلى، لن تفقد الكاميرا التركيز أو إعدادات التعرض، وتذكر أن تفتح الإعدادات بعد الاستخدام.2- تسريع وتيرة الرسائل النصية الخاصة بكيمكنك تسريع وتيرة الرسائل النصية، وكل ما عليك هو النقر مع الاستمرار على الزر "123" واسحبه فوق الرقم أو الرمز الذي تريده.3 - استخدم زرًا واحدًا لإجراء مكالمة هاتفيةللقيام بذلك ، ما عليك سوى فتح لوحة المفاتيح والنقر فوق رمز الهاتف الأخضر، سيؤدي هذا إلى إدخال آخر رقم قمت بالاتصال به.4- التقاط صورة أثناء تسجيل الفيديوهذه خدعة سهلة تسمح لك بالتقاط الصور أثناء تسجيل مقطع فيديو، ما عليك سوى النقر على أيقونة الغالق بجوار زر التسجيل الأحمر.