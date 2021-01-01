الصور الرسمية لـ "بيستيون M9".. أول MPV وأكبر طرازات العلامة الصينية



بيستيون M9 بيستيون M9

كشف عملاق صناعة السيارات الصينية "فاو FAW" عن صور رسمية لأول نموذج MPV كبير يحمل شعار العلامة "بيستيون- Bestune" التابعة لـ "فاو" وهو أيضًا أكبر طراز ضمن سلسلة طرازات Bestune.



واختارت "بيستيون" اسم "M9" لطراازها الجديد، ولم تعلن الشركة عن موعد الإطلاق بعد.



تصميم وأبعاد "بيستيون M9":

وحول التصميم، يتمتع الوجه الأمامي بشبكة كبيرة مع شرائط أفقية مطلية بالكروم.. وهي محاطة بمجموعة مصابيح أمامية حادة ونحيلة تمتد عبر الوجه الأمامي.

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يتبنى العمود A تصميمًا مثلثيًا عند النافذة.. أما العمود D فهو مخفي لخلق تأثير السقف المعلق.. كما يمكن للركاب الدخول والخروج من السيارة عبر أبواب منزلقة من الجانبين.. وتبلغ أبعاد "Bestune M9":الطول:5280 ممالعرض:2005 ممالارتفاع:1945 ممطول قاعدة العجلات: 3200 ممتم تجهيز الجزء الخلفي بجناح كبير ومصابيح تحذير للمكابح مرتفعة لتكون في مستوى الرؤية، أما الزجاج الخلفي فيأتي مظلل باللون الأسود ومدمج مع النوافذ الجانبية.. كما تم تزيين مجموعة المصابيح الخلفية بتطعيمات من الكروم.منظومة القوة في "بيستيون M9":لم ترد الكثير من التفاصيل عن منظومة القوة والحركة في "بيستيون M9" لكن من المعلوم حتى الآن، أن الـ MPV الأولى لـ" بيستيون" ستتمتع بمحرك توربو بسعة 2.0 لتر بقوة تبلغ 240 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي AT من 8 سرعات.التجهيزات الداخلية في "بيستيون M9":ستحتوي المقصورة الداخلية لـ "بيستسون Bestune M9" على سبعة مقاعد بتصميم 2 + 2 + 3.. وستطرح Bestune M9 قياسيًا بثلاثة صفوف من المقاعد المغطاة بالجلد.تحتوي مقاعد الصف الثاني على دعامة لأسفل الظهر بأربعة اتجاهات، ومسند للساق ومسند ظهر قابل للتعديل كهربائيًا، وتهوية، وتدفئة، وتدليك.. كما يمكن طي المقاعد في الصف الثالث للأسفل لتوفير مساحة أكبر لصندوق الأمتعة.الألوان الداخلية تأتي خليط بين البيج والبني بشكل أساسي.. وتعزز لوحة العدادات ذات الملمس الخشبي من فخامة السيارة.. وعلى ذكر لوحة العدادت، فاللوحة تأتي بعدادات مع شاشة LCD مقاس 7 بوصات وشاشة تحكم مركزية لجهاز الترفيه مقاس 12.3 بوصة.يوجد أسفل شاشة التحكم أزرار مادية لوظائف التحكم المختلفة.. كما توجد مساحة تخزين كبيرة في الكونسول المركزي.. كما أن عجلة القيادة مصممة بقاعدة مسطحة وثلاثة أذرع.تبلغ مساحة فتحة السقف البانورامية 1267/1051 ملم مع مساحة إضاءة تبلغ حوالي 0.95 متر مربع.