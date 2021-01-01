ترتفع أسعار "نيسان صني" موديل 2023 بقيمة 10 آلاف جنيه مع ختام مارس



نيسان صني نيسان صني

في استقبال أول أيام شهر رمضان الفضيل، ونهاية أيام مارس الحالي، أعلنت شركة "نيسان إيجيبت" وكيل علامة نيسان اليابانية في السوق المصري عن زيادة أسعار الطراز السيدان الأنجح في تاريخ العلامة اليابانية في مصر، والأكثر مبيعًا في فئته "نيسان صني" موديل 2023 المجمعة محليًا.



وتعتبر هذه الزيادة هي الأولى خلال مارس، ورابع زيادة خلال الربع الأول من 2023 بعد زيادة في فبراير وزيادتين في يناير الماضي.



وإليكم أسعار نيسان صني موديل 2023 بعد زيادة مارس التي بلغت 10 آلاف جنيه على الفآت الأربعة لـ "صني" :

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سعر الفئة الأولى 398,400 جنيه بدلًا من 388,400 جنيهسعر الفئة الثانية 429,500 جنيه بدلًا من 419,500 جنيهسعر الفئة الثالثة 450,000 جنيه بدلًا من 440,000 جنيهسعر الفئة الرابعة 464,000 جنيه بدلًا من 454,000 جنيهمنظومة القوة:تعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة (يدوي) 5 سرعات في الفئة الأولى، أو (أوتوماتيك) في الفئات الثلاثة الأخرى، فيما يعمل الوقود بنظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيًا ECCS.عوامل السلامة والأمان:تم تعزيز نيسان صني 2023 في جميع فئاتها بمجموعة من تجهيزات السلامة والأمان القياسية الخاصة بحماية الركاب وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة، والتي يأتي على رأسها مجموعة دعم الفرامل تتضمن: فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، مساعد فرامل BA إلى جانب تجهيز السيارة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، وحصلت الفئة الرابعة الأعلى بينهم (Super Saloon) على مزايا إضافية مثل: حساس الركن، وتثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX.